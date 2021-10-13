Демодень молодёжных акселераторов Сбера впервые пройдёт с использованием технологий расширенной реальности (XR)

20 октября в Москве состоится Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников — SberZ — и среди студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. 20 лучших молодёжных команд представят свои стартапы топ-менеджменту Сбера и инвесторам в формате технологического XR-шоу.

Питчи стартапов будут проходить в виртуальных мирах, созданных с использованием новейших иммерсивных технологий Extended Reality. Онлайн-трансляция XR-шоу будет доступна всем желающим.

Видео дня

В этом году на участие в SberZ и SberStudent претендовало 24,5 тысячи человек из 85 регионов России. В течение полугода участники изучали основы предпринимательства — узнавали, как определить свою целевую аудиторию, найти окупаемую бизнес-модель, организовать работу в команде и сделать первые продажи. В финале свои проекты в области финтеха, здравоохранения, образования, игровой индустрии и автоматизации услуг представит 20 сильнейших команд.

По итогам их выступлений экспертное жюри во главе с Германом Грефом, Президентом, Председателем Правления Сбербанка, определит по три команды-победителя в каждом из акселераторов. Они разделят между собой призовой фонд, а также смогут претендовать на партнёрства с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями и на первые инвестиции от венчурных фондов и бизнес-ангелов. Школьники также получат преференции при поступлении в вузы.

Команды школьников и студентов прошли сложный путь длиной в шесть месяцев для того, чтобы превратить свои идеи в жизнеспособные и привлекательные продукты. Демодень — это одновременно и финал конкурса, и отправная точка для участников. Даже если не все из сегодняшних финалистов продолжат развивать свои бизнес-проекты, основы предпринимательства и "мягкие навыки", которые они получили за время акселератора, помогут им в достижении любых выбранных целей

Наталья Магидей

Руководитель стартап-экосистемы Сбера

Онлайн-трансляция демодня начнётся 20 октября в 15:00 (по мск), присоединиться к ней можно по ссылке. Трансляция также будет организована на площадках сети «Точек кипения» в 20 российских городах.

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8 11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников. В 2021 году на участие в акселераторе претендовали 14,5 тысячи школьников из 85 регионов России.