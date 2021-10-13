Скачок цен на газ объяснили дефицитом СПГ в Европе

На газовые цены на нидерландском хабе TTF повлиял дефицит СПГ в Европе, заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

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«Когда цены на газ начали приближаться к 800 долларам за тысячу кубов, в Европе начались разговоры о том, что это наносит удар по экономике и что надо срочно переходить на уголь», – подчеркнул Перов.

Экономика ЕС не может функционировать должным образом при стоимости газа в 1000 долларов за тысячу кубов, отметил он. Эксперт также указал на отсутствие коллапса в настоящее время, поскольку не весь газ в Европе торгуется на спотовом рынке и зависит от биржевых цен, действуют и долгосрочные контракты «Газпрома».

Котировки TTF представляют собой спотовую цену, а «Газпром», в свою очередь, поставляет газ по долгосрочным контрактам, подчеркнул Перов. В них, как уточнил эксперт, также учитывают спот, однако стоимость там составляет примерно 400 долларов.

«Формирование цены в долгосрочных контрактах постепенно меняется в сторону спота и модных тенденций на энергорынке, но данный процесс до конца не завершен», – подытожил Перов.

12 октября газовые фьючерсы с поставкой на месяц вперед на нидерландском хабе TTF увеличились до $1045,62 за тысячу кубов. Котировки повысились за день на $50 долларов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что компания «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу, которые от нее требуются. Такое заявление он сделал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Он также сообщил, что Москва готова помочь европейским странам преодолеть энергетический кризис.