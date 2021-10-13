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В Госдуме уточнили слова об отмене пенсионной реформы

Лера Букина
1 час назад

Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что пенсионную реформу могут доработать, добавив индексации выплат, также возможны дополнительные предложения для людей, работающих на Севере, и других категорий граждан. Об этом пишет «Лента.ру».

В Госдуме уточнили слова об отмене пенсионной реформы
Фото: ТАССТАСС

Также речь может идти о некоторых корректировках со стороны правительства, связанных с изменениями пенсионного возраста.

Ранее Журова в интервью изданию «Царьград» заявила, что пенсионную реформу в России могут скорректировать в ближайшее время и даже когда-нибудь отменить.

В России предложили выходить на пенсию в 45 лет

В разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что о полномасштабной реформе пенсионной системы речи не идет, но возможны точечные корректировки.

Журова также не исключила доработку подзаконных актов.

«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. На самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — сказала Журова.

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым внесла в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Однако правительство не поддержало его, сославшись на «отсутствие объективных обоснований».

Экономика,Василий Иконников,Светлана Журова,Геннадий Зюганов,КПРФ,Минкультуры,Минобрнауки,Госдума,Lenta.ru,
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