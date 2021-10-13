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В Кремле назвали условия поставки газа через Украину

Ura.Ruиещё 4
45 минут назад

В Кремле заявили о желании Киева сохранить транзит газа из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Адресатами Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе. Именно они могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения — с увеличенными объемами, с учетом растущей потребности», — заявил Песков.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, надо чтобы кто-то это купил. Россия готова выполнить транзитные договоренности Если будут покупать дальше газ, увеличивать объемы, Украина будет давать коммерчески конкурентные предложения, то это продолжит работать», — сказал Песков.

По его словам, Россия готова выполнить транзитные договоренности. На сегодня российские политики выполняют все обязательства. Что касается технической стороны, то эти вопросы нужно задавать «Газпрому», отметил Песков.

Украина нарастила реэкспорт газа в Европу

На Украине ждут запуска газопровода «Северный поток-2». От его работы зависят цены на газ и дизель. Пока он не будет запущен, цены на АЗС останутся высокими.

Экономика,Видео,Газпром,
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