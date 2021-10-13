В Кремле назвали условия поставки газа через Украину

В Кремле заявили о желании Киева сохранить транзит газа из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле.

«Адресатами Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе. Именно они могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения — с увеличенными объемами, с учетом растущей потребности», — заявил Песков.

«Чтобы что-то транспортировать через Украину, надо чтобы кто-то это купил. Россия готова выполнить транзитные договоренности Если будут покупать дальше газ, увеличивать объемы, Украина будет давать коммерчески конкурентные предложения, то это продолжит работать», — сказал Песков.

По его словам, Россия готова выполнить транзитные договоренности. На сегодня российские политики выполняют все обязательства. Что касается технической стороны, то эти вопросы нужно задавать «Газпрому», отметил Песков.