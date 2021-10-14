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Европу решили убедить отказаться от газа

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад

Еврокомиссия решила разработать новые правила, которые убедят страны-члены Евросоюза (ЕС) отказываться от ископаемых источников энергии и переходить на более экологичное топливо. О планах ЕС рассказала комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Европу решили убедить отказаться от газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметила, что Европа движется к декарбонизации, и поэтому ископаемый газ обязательно будет заменен на биометан, электротопливо или экологически чистый водород. Симсон пообещала в декабре 2021 года представить пакет правил по газовому рынку, который будет включать в себя меры стимулирования для энергетического перехода.

Комиссар по энергетике отметила, что кризис, с которым столкнулась Европа, вызван зависимостью стран от ископаемого топлива.

«Мы должны действовать и принимать правильные меры, чтобы не только защитить европейцев здесь и сейчас, но и создать условия для более сильной энергетической безопасности в завтрашнем мире чистой энергии», — заявила Симсон.

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Переход на возобновляемые источники энергии является долгосрочной мерой по преодолению энергетического кризиса. Ранее в октябре Кадри Симсон уже озвучила варианты, которые могут помочь европейцам в краткосрочной перспективе. Так, например, комиссар предложила властям ЕС частично компенсировать жителям возросшие счета за электроэнергию, разрешать отсрочки по оплате и снижать налоги для уязвимых слоев населения.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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