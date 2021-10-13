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Sberbank Direct признан лучшим онлайн-банком Германии

SberPress
42 минуты назад

Sberbank Direct — розничный филиал Sberbank Europe в Германии, специализирующийся на привлечении депозитов физических лиц и выдаче потребительских кредитов онлайн, — получил премию Banking Check Awards 2021 и признан лучшим онлайн-банком Германии.

Ранее в течение нескольких лет Sberbank Direct уже становился лауреатом премии FMH Zins-Award в номинациях «Деньги до востребования» и «Срочные депозиты». По состоянию на конец третьего квартала портфель привлечённых средств вырос до 1,2 млрд евро.

Независимые эксперты и пользователи высоко оценили привлекательные условия, качественный сервис, а также высокую скорость обработки заявок по программе онлайн-кредитования. Широкая популярность продукта позволила по результатам третьего квартала достичь объёма 600 млн евро выданных кредитов, а рейтинг удовлетворённости клиентов в соответствии с опросом клиентов составил 4,9 из 5.

Мы благодарны за столь высокую оценку нашей работы. Постоянное повышение уровня сервиса и совершенствование технологической базы Sberbank Direct позволяет нам успешно конкурировать на локальном рынке, быть надёжным партнёром и предоставлять одни из лучших условий для клиентов

Тимур Козинцев

Старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International

Экономика,Сбербанк России,
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