Путин заявил об угрозе прекращения транзита газа через Украину

Существует большая вероятность, что транзит газа в Европу через Украину прекратится, так как украинский газопровод может лопнуть при увеличении объемов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН). Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы даже увеличили поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – цитирует агентство Путина.
Также он заявил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года.
Российская энергетическая неделя стартовала 13 октября и продлится до 15 октября.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории во избежание существенных финансовых потерь. Он отметил, что речь идет о $2 млрд в год.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к исполнению своих транзитных договоренностей по газу. По его словам, если со стороны Украины поступят коммерческие предложения, все будет работать. Киеву необходимо обратиться к европейским компаниям-приобретателям российского топлива, которые могут заключить новые соглашения на поставки с учетом повышенного спроса, добавил Песков.