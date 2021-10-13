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У россиян пропал интерес к гипермаркетам

Мария Иванова
47 минут назад

За шесть первых месяцев 2021 года сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули топ-10 крупнейших российских ритейлеров. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

У россиян пропал интерес к гипермаркетам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрошенные газетой эксперты заявили, что интерес российских потребителей к гипермаркетам продолжает снижаться. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова объяснила, что визиты в гипермаркеты отнимают много времени и требуют больших затрат на покупку впрок. По ее мнению, из-за снижения доходов покупатели предпочитают разбивать траты на неделю.

Аналитик Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев добавил, что у гипермаркетов начались сложности из-за коронавирусных ограничений, которые вводились в разных регионах.

По оценкам аналитиков Infoline, год к году выручка Auchan сократилась на 17,3 процента, до 99,1 миллиарда рублей, а выручка Metro осталась на уровне 96,1 миллиарда. Их места в топ-10 крупнейших ритейлеров занял Ozon с оборотом 141,9 миллиарда рублей (без НДС) и сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 миллиарда рублей.

Гендиректор Infoline Иван Федяков считает, что Auchan в последние годы не успевал за ростом конкурентов, но у Metro «хорошие позиции в онлайн-канале».

В Auchan не согласились с оценкой Infoline. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил, что в 2021 году выручка компании растет на три процента.

В Metro не стали комментировать финансовые показатели до официальной публикации, но рассчитывают на хорошую динамику продаж.

X5 Retail Group ранее представила прогноз, согласно которому сегмент гипермаркетов в РФ в ближайшие три года сократится на 0,3 триллиона рублей (до 1,6 триллиона), а сегмент магазинов «у дома» за этот же период вырастет на 1,5 триллиона.

Экономика,Егор Макеев,Иван Федяков,Ашан,X5 Retail Group,Райффайзенбанк Австрия,Advis.ru,
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