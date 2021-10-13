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Названы причины высоких цен на газ на Украине

News.ru
38 минут назад

Проблема высоких газовых цен на Украине появилась из-за «бестолковых евроустремлений» местных властей. Об этом рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Pravda.Ru. По его словам, эта проблема была создана искусственным путём.

Названы причины высоких цен на газ на Украине
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look PressALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Проблема высоких цен на газ — это проблема, созданная отчасти искусственно самим руководством Украины, притом не целенаправленно, а в рамках бестолковых евроустремлений, которые не пытались каким-то образом осмысливаться, — подчеркнул Фролов.

Он назвал Украину энергодефицитной страной, которая потребляет больше ресурсов, чем производит, при том что на либерализованном рынке страны никто не регулирует цены.

В чём был смысл этой либерализации? Он был в том, чтобы на Украине начали действовать общеевропейские правила игры. То есть Украина во время евроинтеграции имплементировала ряд ключевых положений энергетического законодательства Европейского союза, в том числе положений, которые касаются принципов ценообразования, — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок.

Экономика,Александр Фролов,Владимир Путин,ЕС,
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