Названы причины высоких цен на газ на Украине

В чём был смысл этой либерализации? Он был в том, чтобы на Украине начали действовать общеевропейские правила игры. То есть Украина во время евроинтеграции имплементировала ряд ключевых положений энергетического законодательства Европейского союза, в том числе положений, которые касаются принципов ценообразования, — пояснил эксперт.