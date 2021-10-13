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Путин предсказал «рекордный» рост для российской экономики

Елена Прошина
27 минут назад

Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный или даже «рекордный» рост экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на «Российской энергетической неделе», сообщает РИА Новости.

Путин предсказал «рекордный» рост для российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле», – сказал президент.

Напомним, что официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, а в 2022-2023 годах – на уровне 3%.

Отметим, что при этом в России сейчас ускорилась инфляция. По прогнозам Минэкономразвития, конечный годовой показатель составит 7,4%. Такие прогнозы позднее подтвердил Владимир Путин, который поручил депутатам проработать вопросы помощи населению в условиях ускорившейся инфляции.

Кроме того, выступая перед парламентариями на первом заседании нового созыва Госдумы, глава государства назвал низкий уровень доходов населения – прямой угрозой стабильному развитию государства.

Экономика,Владимир Путин,Минэкономразвития,Госдума,РИА Новости,
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