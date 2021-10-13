Британия получила от ЕС рыбный ультиматум

Европа намерена добиться от Великобритании допуска рыболовных судов в территориальные воды Соединенного Королевства. Это является своего рода шантажом со стороны Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

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Заявление «по непрерывному доступу европейских рыболовных судов» в британские территориальные воды подписало большинство стран Евросоюза, среди которых — Бельгия, Ирландия, Германия, Дания, Италия и другие. Инициатором этого документа выступила Франция, отмечается в сообщении издания.

При этом, если Британия проигнорирует данный документ, то это может вызвать негативные последствия для британской рыбной промышленности на европейском рынке.

Великобритания установила основным критерием для выдачи лицензии рыболовным судам из Европы необходимость предоставить доказательства того, что они уже ранее работали в прибрежных водах. Для этого также потребуются данные геолокации.