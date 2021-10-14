США откажутся от санкции по «Северному потоку-2» при Байдене

Администрация США не планирует вводить санкции по «Северному потоку-2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена . Об этом сообщает издание Politico.

Как отмечается, сенатор-республиканец Тед Круз не один раз заявлял о том, что на самом деле американским властям следовало бы ввести санкции, однако администрация президента дала понять, что ограничений не предвидится. Об этом издание пишет со ссылкой на источники.