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СМИ: США не будут вводить санкции по «Северному потоку-2» при Байдене

ТК «Звезда»
1 час назад

Администрация США не планирует вводить санкции по «Северному потоку-2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

США откажутся от санкции по «Северному потоку-2» при Байдене
Фото: Jens Büttner ZB GloballookpressJens Büttner ZB Globallookpress

Как отмечается, сенатор-республиканец Тед Круз не один раз заявлял о том, что на самом деле американским властям следовало бы ввести санкции, однако администрация президента дала понять, что ограничений не предвидится. Об этом издание пишет со ссылкой на источники.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подметила, что проект «Северного потока-2» в первую очередь касается Европы, а не США. Соответствующим образом Захарова высказалась в качестве реакции на недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая назвала трубопровод «плохой сделкой».

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