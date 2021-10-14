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Путин указал на ошибку США в использовании доллара

Лера Букина
1 час назад

США совершают серьезную ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Вашингтон своей валютной политикой вредит себе же.

Путин заявил о серьезной ошибке США с долларом
Фото: ReutersReuters

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию», – подчеркнул он.

Президент также указал на сокращение Россией долларов в резервах и при расчетах.

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«Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – отметил Путин.

Ранее в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за ухудшения экономической ситуации в США.
Экономика,Владимир Путин,МИД,
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