Путин заявил о серьезной ошибке США с долларом

США совершают серьезную ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля. По словам Путина, Вашингтон своей валютной политикой вредит себе же.
«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию», – подчеркнул он.
Президент также указал на сокращение Россией долларов в резервах и при расчетах.
«Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – отметил Путин.