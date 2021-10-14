Путин заявил о серьезной ошибке США с долларом

«Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – отметил Путин.