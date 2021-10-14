Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

Власти ЕС и России пока не могут прийти к общему знаменателю в преодолении энергетического кризиса, пишет «Коммерсант».

Еврокомиссия предлагает совместные закупки газа странами ЕС для пополнения пока не существующих стратегических резервов. Россия же не намерена поставлять больше газа через Украину, а на поставки через «Северный поток-2» пока нет разрешения.

Владимир Путин заявил о готовности нарастить поставки в Европу, но по мере появления новых заявок, так как Россия не может «в никуда газ поставлять».

Накануне Еврокомиссия (ЕК) приняла рекомендации по разрешению энергокризиса. Речь идет, в частности, о совместных закупках газа странами ЕС для создания общих газовых запасов, к которым должен быть открыт равный доступ всем странам сообщества. В ЕК считают, что в дальнейшем от газа следует отказаться совсем и перейти на энергию ветра и солнца по всей Европе. Стоит отметить, что ЕК в ходе заседания не рассматривала запуск «Северного потока-2» как один из факторов реагирования на энергетический кризис в странах Европы.

На высокую волатильность цен на газовом рынке Европы повлияли, в частности, низкое заполнение газовых хранилищ в преддверии зимы (78,09% на 13 октября), а также конкуренция за СПГ с Азией.

Высокая цена квот на выбросы CO2 в Европе (выше 65 за тонну) препятствует переключению генерации в Европе с угля на газ. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, из-за этого цены на газ поднялись чуть более чем на 10%.

Дмитрий Маринченко из Fitch считает, что в ноябре Россия технически сможет увеличить поставки в Европу, пока не наступили зимние холода. По его словам, у ЕС почти нет альтернатив, поскольку за СПГ приходится серьезно конкурировать с Азией.

В ближайшем будущем ожидается перенаправление ряда партий СПГ в Европу, так как котировки природного газа на европейском и азиатском рынках почти сравнялись, полагает Иван Тимонин из Vygon Consulting.

«С учетом разницы в стоимости транспортировки поставки СПГ в Европу стали более выгодны для большинства крупнейших производителей»,— отметил он.