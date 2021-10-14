Подъем доходов россиян является главной проблемой и одновременно самой главной задачей для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном на сайте Кремля.

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами», — заявил президент.

«Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что 12 октября Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы нового, восьмого созыва. Глава государства затронул темы низких доходов миллионов россиян, высокой инфляции, борьбы с коронавирусом, вакцинации, а также проблемы образования, жилищной политики и экологической обстановки. Путин заявил, что главная беда страны заключается в низких доходах россиян. По его словам, в стране необходимо как можно скорее сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — «начиная с момента, когда будущая мама еще только ждет малыша, и вплоть до окончания ребенком школы».