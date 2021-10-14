Раскрыта польза от "газового бума" в ЕС для России

Высокая стоимость газа не приносит дополнительной валютной выручки федеральному бюджету, но Россия выигрывает в данной ситуации, показывая западным партнерам свою надежность. Таким мнением с агентством «Прайм» поделился доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Он также отметил, что текущие цены на газ не влияют на курс рубля.

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«Дело в том, что у "Газпрома", основного российского экспортера газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки "Газпрома"», — отметил эксперт.

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Несмотря на привязку цен на газ на спотовом рынке к биржевым котировкам, газ торгуется по фьючерсным контрактам, заключенным еще до повышения котировок, пояснил Бадалов. Цены на газ должны продержаться на высоком уровне как минимум до начала следующего года, чтобы они повлияли на увеличение выручки «Газпрома» и приток дополнительной валютной выручки в страну. Однако вероятнее всего этого не произойдет, считает эксперт.

«Россия и "Газпром" выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера», — заключил Бадалов.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла $1969 за тысячу кубометров, после чего котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 14 октября, вновь преодолела $1200 за тысячу кубометров, достигнув почти $1230.