Кремль ответил на вопрос о пенсионной реформе

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила изданию «Царьград», что пенсионную реформу в России могут скорректировать в ближайшее время и даже когда-нибудь отменить. Позднее в разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что о полномасштабной реформе пенсионной системы речи не идет, но возможны точечные корректировки. По ее словам, пенсионную реформу могут доработать, добавив индексации выплат, также возможны дополнительные предложения для людей, работающих на Севере, и других категорий граждан. При этом она добавила, что возможны некоторые корректировки со стороны правительства, связанные с изменениями пенсионного возраста.