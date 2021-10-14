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Кремль ответил на вопрос о корректировке пенсионной реформы

Лера Букина
1 час назад

Вопрос корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о пенсионной реформе
Фото: ТАССТАСС

«Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется», - цитирует агентство Пескова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила изданию «Царьград», что пенсионную реформу в России могут скорректировать в ближайшее время и даже когда-нибудь отменить. Позднее в разговоре с «Лентой.ру» она уточнила, что о полномасштабной реформе пенсионной системы речи не идет, но возможны точечные корректировки. По ее словам, пенсионную реформу могут доработать, добавив индексации выплат, также возможны дополнительные предложения для людей, работающих на Севере, и других категорий граждан. При этом она добавила, что возможны некоторые корректировки со стороны правительства, связанные с изменениями пенсионного возраста.

Экономисты призвали удвоить пенсии россиян

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым внесла в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Однако правительство не поддержало его, сославшись на «отсутствие объективных обоснований».
Экономика,Василий Иконников,Светлана Журова,Геннадий Зюганов,Дмитрий Песков,КПРФ,Госдума,Lenta.ru,
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