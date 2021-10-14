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The Telegraph: Европа оказалась во власти Путина

Лера Букина
1 час назад

Европа находится во власти президента России Владимира Путина, когда она испытывает нехватку энергоресурсов, пишет британское издание The Telegraph. В статье говорится, что президент России якобы оказывает поддержку росту цен на электроэнергию, чтобы Европа сертифицировала газопровод «Северный поток-2»

«Попытки Германии и Франции добиться от России срочных поставок газа демонстрируют, насколько сильно Европа зависит от Кремля, когда ей нужно удовлетворять потребности в энергоресурсах. Мировые цены на энергию бьют рекорды, и в этих условиях становится понятно, что российский президент Владимир Путин активно содействует такому росту цен в попытке добиться от Европы сертификации трубопровода "Северный поток-2"», — пишет издание.

Также отмечается, что остальные страны тоже оказались в зависимости от России. Этого можно было бы избежать, если бы главы европейских государств больше акцентировали свое внимание на «мотивах Москвы» при строительстве «Северного потока-2», по которому газ из РФ будет напрямую поступать в Германию, подчеркивает The Telegraph.

Меркель досталось за газовый кризис

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла 1969 долларов за тысячу кубометров. Однако позже котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 октября вновь преодолела $1200 за тысячу кубометров, достигнув почти $1230.
Экономика,Видео,Владимир Путин,Daily Telegraph,
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