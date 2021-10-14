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Властям Украины заявили о перспективе «ползти на коленях в Москву»

Лера Букина
1 час назад

Киевские власти будут вынуждены «на коленях ползти в Москву» из-за нехватки угля для электростанций. Об этом заявил на своей странице Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, комментируя сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании «Центрэнерго» угля осталось на несколько дней работы.

Властям Украины заявили о перспективе «ползти на коленях в Москву»
Фото: ТАССТАСС

Волошин вспомнил, как глава СБУ Иван Баканов «в пафосных терминах» ранее говорил о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, помогая договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.

«Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал депутат.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ обвинило Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Как отметил Баканов, глава ОПЗЖ в 2014 году организовал поставки угля из Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Медведчук был отправлен под домашний арест. Он пояснил, что в то время запрета на такого рода поставки не существовало, и предприятия платили Киеву налоги.

По данным «Укрэнерго», к концу прошлой недели угля на складах было в 3,9 раза меньше, чем прогнозировалось.

Также ранее сообщалось, что украинские бюджетные учреждения и бытовые потребители в самом начале отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35000-45000 гривен ($1300-1700) за тысячу кубометров.

Экономика,Иван Баканов,Олег Волошин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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