Властям Украины заявили о перспективе «ползти на коленях в Москву»

Киевские власти будут вынуждены «на коленях ползти в Москву» из-за нехватки угля для электростанций. Об этом заявил на своей странице Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, комментируя сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании «Центрэнерго» угля осталось на несколько дней работы.

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Волошин вспомнил, как глава СБУ Иван Баканов «в пафосных терминах» ранее говорил о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, помогая договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.

«Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал депутат.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ обвинило Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Как отметил Баканов, глава ОПЗЖ в 2014 году организовал поставки угля из Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Медведчук был отправлен под домашний арест. Он пояснил, что в то время запрета на такого рода поставки не существовало, и предприятия платили Киеву налоги.

По данным «Укрэнерго», к концу прошлой недели угля на складах было в 3,9 раза меньше, чем прогнозировалось.