Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.82
Войти в почту

Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС

Российская Газета
49 минут назад

Интеграционная повестка Евразийского экономического союза заметно оживилась, признал белорусский лидер, выступая 14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.

Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС
Фото: ТАССТАСС

В этой связи он призвал коллег ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС, напомнив, что процесс создания и запуска интегрированной информационной системы продолжается уже около десяти лет. А "из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20", - отметил Лукашенко.

Видео дня

Он полагает также, что следует ускорить и разработку соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров.

Озабоченность белорусского руководителя вызывают и вопросы продовольственной безопасности. "Мы должны серьезно задуматься о защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - считает он, предложив для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка.

Кроме того, было озвучено белорусским лидером предложение об изменении формата работы Евразийского банка развития. "Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - убежден оратор. А для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей, считает он, нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Также для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития, предложил глава государства.

Затронув финансовую тему, он призвал партнеров выходить опережающими темпами и на использование национальных валют. Чрезмерное обращение "в расчетах к той или иной иностранной валюте лишает конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран", - утверждает президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

Всего в повестку саммита, сообщают новостные порталы, было включено десять позиций, в том числе вопросы глобальной климатической повестки ЕАЭС, перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о внесении изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии.

Помимо лидеров стран Евразийского экономического союза, в мероприятии также принимают участие президенты государств-наблюдателей при союзе - Кубы и Узбекистана.

Экономика,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители