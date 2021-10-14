Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС

Интеграционная повестка Евразийского экономического союза заметно оживилась, признал белорусский лидер, выступая 14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции.

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В этой связи он призвал коллег ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС, напомнив, что процесс создания и запуска интегрированной информационной системы продолжается уже около десяти лет. А "из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20", - отметил Лукашенко.

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Он полагает также, что следует ускорить и разработку соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров.

Озабоченность белорусского руководителя вызывают и вопросы продовольственной безопасности. "Мы должны серьезно задуматься о защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - считает он, предложив для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка.

Кроме того, было озвучено белорусским лидером предложение об изменении формата работы Евразийского банка развития. "Главные недостатки в его нынешней модели - высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам", - убежден оратор. А для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей, считает он, нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Также для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития, предложил глава государства.

Затронув финансовую тему, он призвал партнеров выходить опережающими темпами и на использование национальных валют. Чрезмерное обращение "в расчетах к той или иной иностранной валюте лишает конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран", - утверждает президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

Всего в повестку саммита, сообщают новостные порталы, было включено десять позиций, в том числе вопросы глобальной климатической повестки ЕАЭС, перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, о внесении изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии.