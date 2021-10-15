В США призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию делать больше для обсечения энергобезопасности Европы. Об этом она заявила во время встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, сообщается на сайте Госдепа.

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В своем Twitter-аккаунте Шерман также отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной. Американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, в то же время призывая к решительным действиям в области борьбы с изменением климата и обеспечении энергетической безопасности Европы.