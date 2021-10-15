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В Госдепе призвали Россию заняться обеспечением энергобезопасности Европы

Lenta.ru
16 минут назад

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию делать больше для обсечения энергобезопасности Европы. Об этом она заявила во время встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, сообщается на сайте Госдепа.

В США призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы
Фото: ReutersReuters

В своем Twitter-аккаунте Шерман также отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной. Американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, в то же время призывая к решительным действиям в области борьбы с изменением климата и обеспечении энергетической безопасности Европы.

Ранее вице-премьер России прокомментировал встречу в Госдепе с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Оверчук, выходя из здания американского министерства, на вопрос журналистов о том, как прошла беседа, ответил: «отлично». Отмечается, что он покинул внешнеполитическое ведомство в сопровождении посла России в США Анатолия Антонова.

Экономика,Алексей Оверчук,Уэнди Шерман,Анатолий Антонов,МИД,Госдеп США,
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