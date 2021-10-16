Сербия отреагировала на предложенную Россией цену на газ

Российская сторона предложила Сербии покупать газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров, это неприемлемо, заявил сербский лидер Александр Вучич.

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Как пояснил Вучич, с российской стороны предлагается, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле», в результате она составит 790 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?» – сказал он.

Сербия просит, чтобы «70% цены газа рассчитывалось по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости», в таком случае газ будет стоить 510 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.

Вучич подчеркнул, что в связи с этим «так важна встреча с Путиным 25 ноября». Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов, договор истекает в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.