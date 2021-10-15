Высокие цены на газ в Европе вызваны низким уровнем заполненности подземных газовых хранилищ, они не связаны с дефицитом предложения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели. Если обычно процент заполненности составляет 85-90%, то сейчас – 74%, отметил он.

«На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища, то есть никакого дефицита газа нет», — рассказал он.

Также Новак заявил об отсутствии связи между поставками газа в Европу и сертификацией «Северного потока-2», поскольку трубопровод является инфраструктурой, а не контрактом. Вице-премьера удивили обвинения западных СМИ в сторону России в нежелании наращивать поставки.

«Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты», — подчеркнул он.

Новак отметил, что все контракты на поставку газа исполняются Россией в полном объеме. Он напомнил о планах «Газпрома» развивать производственные мощности в большем объеме в случае увеличения заказа со стороны европейских партнеров и роста объема долгосрочных контрактов.

Также Новак затронул тему топливного рынка РФ. Он отметил, что кабмин России примет меры, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС.

«Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли. Результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне-июле месяцах», — отметил вице-премьер РФ.

По его словам, без демпферного механизма цена бензина на российских АЗС была бы на 10 рублей выше.