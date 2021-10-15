Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.81
Войти в почту

«Газ не может идти на деревню дедушке»: Новак ответил на обвинения ЕС

Лера Букина
1 час назад

Высокие цены на газ в Европе вызваны низким уровнем заполненности подземных газовых хранилищ, они не связаны с дефицитом предложения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели. Если обычно процент заполненности составляет 85-90%, то сейчас – 74%, отметил он.

«На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища, то есть никакого дефицита газа нет», — рассказал он.

Также Новак заявил об отсутствии связи между поставками газа в Европу и сертификацией «Северного потока-2», поскольку трубопровод является инфраструктурой, а не контрактом. Вице-премьера удивили обвинения западных СМИ в сторону России в нежелании наращивать поставки.

Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

«Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты», — подчеркнул он.

Новак отметил, что все контракты на поставку газа исполняются Россией в полном объеме. Он напомнил о планах «Газпрома» развивать производственные мощности в большем объеме в случае увеличения заказа со стороны европейских партнеров и роста объема долгосрочных контрактов.

Также Новак затронул тему топливного рынка РФ. Он отметил, что кабмин России примет меры, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС.

«Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли. Результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне-июле месяцах», — отметил вице-премьер РФ.

По его словам, без демпферного механизма цена бензина на российских АЗС была бы на 10 рублей выше.

Российская энергетическая неделя стартовала в Москве 13 октября и продлится до 15 октября. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС.
Экономика,Видео,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,ЕС,Business FM,
117
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители