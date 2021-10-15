На Западе сообщили о желании Путина сэкономить деньги на черный день

Благодаря росту доходов от нефти и газа объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг рекорда. Но президент страны Владимир Путин хочет сэкономить деньги, отложив их на черный день, пишет Bloomberg.

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Одобрив расходы в размере 35 миллиардов долларов на реализацию инфраструктурных проектов в этом году, Путин поручил правительству ограничить дальнейшие расходы, рассказали изданию источники.

«Бережливое отношение к доходам от продажи нефти — это огромный плюс, который повысит привлекательность России в глазах иностранных инвесторов», — считает заместитель главного экономиста в Международном институте финансов (International Institute of Finance) в Вашингтоне Элина Рыбакова.

Путин желает придерживаться своей давней тактики, направленной на ограничение роста госдолга и быстрое восстановление резервов после увеличения расходов на фоне пандемии коронавируса, отмечет Bloomberg. Власти предложили лишь умеренное увеличение расходов на социальное обеспечение, хотя, по данным Fitch Ratings, в этом году правительство, вероятно, получит около 40 миллиардов долларов дополнительных доходов от нефтегазовой отрасли.

Будет реализовываться доковидная стратегия — сбалансированный бюджет, в котором предпочтение отдается не инвестициям, а сбережениям и умеренному плану заимствований, уверен экономист Sova Capital Артем Заигрин. Правительство прогнозирует, что в 2024 году объем ФНБ превысит 300 миллиардов долларов по сравнению с нынешними 190,5 миллиардами. Министерство финансов России заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода».

Неприкосновенная часть фонда благосостояния увеличивается на случай экономических и политических проблем, считает бывший высокопоставленный чиновник Центробанка Олег Вьюгин.