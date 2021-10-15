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В Европе изменили позицию по роли России в газовом кризисе

Лера Букина
48 минут назад

Заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил о выполнении Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Евросоюз в полном объеме и об отсутствии признаков манипулирования ценами на газовом рынке, передает телеканал bTV.

В Европе изменили позицию по роли России в газовом кризисе
Фото: ТАССТАСС

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа»,— подчеркнул Тиммерманс.

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По словам замглавы Еврокомиссии, лицензирование газопровода «Северный поток-2» полностью зависит от Германии, власти которой стремятся обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Это следует из совместного заявления министров экономики и финансов, опубликованного на сайте министерства экономики Франции. Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. Он заявил, что Москва «закручивает вентиль».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал ценовой скачок газ с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки.

Вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября сообщил в интервью Business FM, что высокие цены на газ в Европе вызваны низким уровнем заполненности ПХГ и не связаны с дефицитом предложения. Если обычно процент заполненности составляет 85-90%, то сейчас – 74%, подчеркнул Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на газ растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он посоветовал европейским партнерам не «перекладывать с больной головы на здоровую».

Экономика,Жозеп Боррель,Александр Новак,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,Business FM,
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