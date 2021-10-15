Что вытеснит гипермаркеты с российского рынка

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что интернет-платформы, супердешевые магазины-склады и небольшие магазины «у дома» вытесняют формат супермаркетов. Специалисты связывают это с удобством онлайн-сервисов и падением доходов людей.

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Аналитики Infoline сообщили, что по итогам шести первых месяцев 2021 года сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули топ-10 крупнейших российских ритейлеров. Их места в десятке заняли маркетплейс Ozon и сеть дискаунтеров «Светофор».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты рассказали, что интерес российских потребителей к гипермаркетам продолжает снижаться. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова объясняла, что визиты в гипермаркеты отнимают много времени и требуют больших затрат на покупку впрок. По ее мнению, из-за снижения доходов покупатели предпочитают разбивать траты на неделю.

В платежном сервисе «Скрепка» NEWS.ru рассказали, что в 2021 году спрос на онлайн-покупки продуктов вырос на 34 процента.

«С начала пандемии россияне «распробовали» доставку продуктов на дом, оценили удобство и экономию времени. К тому же качество этих услуг непрерывно растет», - объяснил глава сервиса Алексей Шумилин.

Эксперт считает, что в ближайшие пять лет в России закроются 15–20 процентов онлайн-магазинов.

Опрошенные изданием аналитики также отметили, что на фоне падения доходов населения в РФ растет количество магазинов, работающих в формате «жесткий дискаунтер».