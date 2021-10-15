В Европе заговорили об альтернативе трубопроводному газу

Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, у Германии нет зависимости от определенного поставщика газа, а несправедливое ценообразование может повлечь за собой переориентацию потребителей на другие источники, в частности, на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет агентство «Прайм».
«Мы сделаем все, чтобы односторонняя зависимость не возникла в будущем. Всегда есть возможность перейти на сжиженный газ, есть большие терминалы в большом числе европейских стран», — подчеркнул Альтмайер.
Ранее Катар, крупнейший в мире продавец СПГ, сообщил потребителям о невозможности сбить цены на энергоносители. По данным Reuters, СПГ в Катаре подорожал до рекордного уровня, однако государство не имеет запасов, которые могли бы остудить рынок.
США значительно сократили поставки СПГ в Европу в пользу азиатских стран.