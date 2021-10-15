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В Европе заговорили об альтернативе трубопроводному газу

Лера Букина
39 минут назад

Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, у Германии нет зависимости от определенного поставщика газа, а несправедливое ценообразование может повлечь за собой переориентацию потребителей на другие источники, в частности, на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет агентство «Прайм».

В Европе заговорили об альтернативе трубопроводному газу
Фото: EPAEPA

«Мы сделаем все, чтобы односторонняя зависимость не возникла в будущем. Всегда есть возможность перейти на сжиженный газ, есть большие терминалы в большом числе европейских стран», — подчеркнул Альтмайер.

Ранее Катар, крупнейший в мире продавец СПГ, сообщил потребителям о невозможности сбить цены на энергоносители. По данным Reuters, СПГ в Катаре подорожал до рекордного уровня, однако государство не имеет запасов, которые могли бы остудить рынок.

Европа начала тратить газ из хранилищ

США значительно сократили поставки СПГ в Европу в пользу азиатских стран.

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