В Европе заговорили об альтернативе трубопроводному газу

Газохранилища в Германии сейчас заполнены на 75%, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, у Германии нет зависимости от определенного поставщика газа, а несправедливое ценообразование может повлечь за собой переориентацию потребителей на другие источники, в частности, на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишет агентство «Прайм».