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Транзит газа через Украину сократился в два раза

Елена Прошина
1 час назад

Юрий Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», заявил, что с начала года суточные объемы прокачки газа через территорию Украины снизились в два раза. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Транзит газа через Украину сократился в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Витренко, в этом году для транзита через Украину было забронировано 40 млрд кубометров газа, а в прошлом — 65. Суточные объемы транзита упали фактически в два раза. В начале года эта цифра составляла 180 млн в сутки. Теперь же она сократилась примерно до 80 млн, заключил Витренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что увеличить транзит газа не позволяет устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины. Российский лидер напомнил, что Украина десятками лет не ремонтировала свои ГТС, поэтому увеличение поставок может повлечь за собой негативные последствия. По его оценке, изношенность газотранспортной системы Украины составляет примерно 80-85%.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия ведет консультации с Германией по вопросу транзита газа через территорию Украины после 2024 года.

Согласно транзитному соглашению между Украиной и Россией, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в год и по 40 млрд в последующие четыре.

Экономика,Компании,Юрий Витренко,Александр Новак,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,Газета.Ru,
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