Сербия отказалась от предложенной Россией цены на газ

Президент Сербии Александр Вучич счел неприемлемой цену за газ, которую предложила Россия. Она составила 790 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TV Prva.

Как рассказал сербский лидер, российская сторона предлагает, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, а на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле». Результат таких расчетов показал цену в 790 долларов за 1 тысячу кубометров. По мнению Вучича, подобную сумму никто не будет оплачивать.

Сербия просит рассчитывать цену за газ на 70% по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости. В этом случае стоимость составит 510 долларов за 1 тысячу кубометров.

Вучич подчеркнул, что по этой причине встреча с Владимиром Путиным 25 ноября так важна. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов. Договор прекратит действовать в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа. Однако ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.