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Сербия отреагировала на предложенную Россией цену на газ

Елена Прошина
58 минут назад

Президент Сербии Александр Вучич счел неприемлемой цену за газ, которую предложила Россия. Она составила 790 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TV Prva.

Сербия отказалась от предложенной Россией цены на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал сербский лидер, российская сторона предлагает, чтобы «цена газа на 70% состояла из цены на бирже, а на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле». Результат таких расчетов показал цену в 790 долларов за 1 тысячу кубометров. По мнению Вучича, подобную сумму никто не будет оплачивать.

Сербия просит рассчитывать цену за газ на 70% по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости. В этом случае стоимость составит 510 долларов за 1 тысячу кубометров.

Вучич подчеркнул, что по этой причине встреча с Владимиром Путиным 25 ноября так важна. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов. Договор прекратит действовать в конце года. Вучич сообщил, что в газохранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа. Однако ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубических метров в сутки, что резко сокращает резервы.

Глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что одной из основных тем на предстоящих переговорах российского и сербского лидеров станет энергетика. Министр подчеркнул, что хоть Сербия и стремится в Евросоюз, но не забывает о «традиционных союзниках».

Экономика,Александр Вучич,Владимир Путин,МИД,ЕС,РИА Новости,
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