СМИ: Россиянам «намекнули» на грядущую девальвацию рубля

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подала гражданам сигнал о надвигающейся девальвации рубля. Об этом в своей статье в издании Life написала финансовый журналист, создательница блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова.

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Эксперт отметила, что чиновники вновь заговорили о надежности и доходности вложений в рубль. В частности, Набиуллина заявила, что хранит сбережения в нацвалюте.

«Как показывает практика, это верная примета того, что власти задумали провести очередную девальвацию национальной валюты», - считает Баязитова.

По ее мнению, утверждение о рублевом счете невозможно проверить, к тому же глава ЦБ умолчала о том, какую валюту использует ее муж и другие родственники.

Набиуллина так же отметила, что рублёвый депозит, открытый в 2015 году, сейчас оказался бы выгоднее аналогичного валютного депозита.

В ответ Баязитова написала, что не знает ставку банка для подобных расчетов. Но на начало 2015-го как раз пришлось окончание девальвации рубля конца 2014 года. Тогда Центробанк обесценил рубль в два раза: стоимость доллара подскочила с 32 рублей до 67,7 рубля. Знавшие о дате девальвации 2014 года и заранее купившие доллары, подняли доходность на 100% и более.

«Но зато хоть теперь мы примерно представляем, когда ждать очередной девальвации», — подытожила Баязитова.