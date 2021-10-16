Новак: РФ фиксирует рекордное потребление газа в 2021 году

Россия в 2021 году установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал вице-премьер России Александр Новак.

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"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период", - сказал он в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.

Новак добавил, что на ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Он подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.

Ранее замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что текущее внутреннее потребление газа в России превышает показатели 2019 и 2020 годов. Объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это будет рекордным за последние 10 лет уровнем добычи. Экспортировать в Европу в 2021 году планируется 183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м.