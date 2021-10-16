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Новак: Россия в 2021 году установит новый рекорд по внутренним объемам потребления газа

ТАССиещё 11
4 часа назад

Россия в 2021 году установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал вице-премьер России Александр Новак.

Новак: РФ фиксирует рекордное потребление газа в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период", - сказал он в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.

Новак добавил, что на ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Он подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.

Ранее замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что текущее внутреннее потребление газа в России превышает показатели 2019 и 2020 годов. Объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это будет рекордным за последние 10 лет уровнем добычи. Экспортировать в Европу в 2021 году планируется 183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повышал прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $269,6 за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья за девять месяцев на 15,3% (на 19,3 млрд куб. м), до 145,8 млрд куб. м, достигнув второго по величине показателя для такого периода за всю историю поставок.

Экономика,Виталий Маркелов,Сергей Брилев,Александр Новак,Газпром,ЕС,
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