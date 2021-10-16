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Стало известно о состоянии пострадавших при нападении в наркодиспансере в Якутии

Газета.Ruиещё 4
34 минуты назад

В Минздраве Якутии рассказали о состоянии трех пострадавших пациентов одного из региональных наркодиспансеров, на которых напал с ножом их сосед по палате. Об этом сообщает ТАСС. Представитель министерства заявил, что эти потерпевшие находятся в тяжелом состоянии. Он также сообщил, что медики оценивают состояние еще двух пострадавших пациентов как средней тяжести. В ведомстве добавили, что все они доставлены в Республиканскую больницу N 2 - Центр экстренной медпомощи. Ранее стало известно, что один из пациентов наркологического диспансера в Якутии во время ссоры напал на своих соседей по палате. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо были ранены. По данным источника "Интерфакса", причиной нападения, предварительно, стало нестабильное психологическое состояние больного. Нападавший уже задержан.

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении в наркодиспансере в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Экономика,Минздрав РФ,
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