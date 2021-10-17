На Украине раскрыли «мечту «Газпрома», которая спасет Киев

«Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта «Газпрома» и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее», — заявил Мураев.