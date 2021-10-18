Счетная палата рассказала об «амбициозной задаче» по росту ВВП РФ

Обеспечение темпов роста ВВП России в 2022-2024 годах на уровне 3 процентов является «амбициозной задачей». Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает РИА Новости.

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Согласно документу, за последние 10 лет прирост российской экономики не превышал 2,8 процента в год, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал в 2017 и 2018 годах увеличились на 5 процентов. В ведомстве отметили, что неизменный рост ВВП на три процента в год, как это указывается в прогнозе социально-экономического развития России, является «довольно амбициозной задачей».