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Forbes: Россия реализует козыри в «энергетическом покере»

Лера Букина
42 минуты назад

Европа поплатилась за высокомерие и попала в плен газового кризиса, в то время как Россия реализует свои козыри на рынке, пишет Forbes.

«Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», — сказано в статье.

По словам автора статьи, регион подвело высокомерие в отношении «зеленой» энергетики. Действия России в материале описываются как «энергетический покер».

Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

Также в статье говорится о том, что Россия якобы использует дефицит газа в ЕС, чтобы «рекламировать» газопровод «Северный поток-2». Россия может извлечь выгоду из текущих рыночных условий, так как ЕС готов на поставки газа по «возмутительно высоким ценам», пишет автор статьи.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил телеканалу bTV о выполнении Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Евросоюз в полном объеме и об отсутствии признаков манипулирования ценами на газовом рынке.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ранее в интервью Business FM, что высокие цены на газ в Европе стали причиной низкого уровня заполненности ПХГ и не связаны с дефицитом предложения.

Экономика,Видео,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,Business FM,Forbes,
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