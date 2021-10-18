Представители бизнеса написали письмо Мишустину

Бизнес-омбудсмен Борис Титов получил жалобы от компаний, пострадавших от коронавирусных ограничений: малый и средний бизнес столкнулся с отказами в выплате зарплатных субсидий. Об этом, по данным ТАСС, Титов сообщил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В сентябре Мишустин утвердил новые правила предоставления зарплатных субсидий малым и средним компаниям (а также социально ориентированным некоммерческим организациям), работающим в регионах, где ввели ограничительные меры из-за коронавируса.

Размер компенсации варьируется от 0,5 до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Половину МРОТ выплачивают, если в регионе введены ограничения на две недели, полный МРОТ - если меры введены на месяц.

Еще одно условие: выплаты начисляются компаниям из тех регионов, которые согласовали антикоронавирусные ограничения на уровне федерального оперативного штаба.

В своем письме Титов рассказал, что налоговики в регионах часто отказывают в выплатах, так как ограничительные меры были введены местными властями, а не федеральным оперштабом.

Бизнес-омбудсмен считает, что это «не соответствуют замыслу постановления, по которому бизнес поддерживается в связи с фактическим введением ограничений вне зависимости от уровня инстанции, давшей такое указание».

Титов предложил уточнить правила и разрешить выплату субсидий за приостановку работы не только по решению федерального, но и региональных штабов.