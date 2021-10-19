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Объявлено об отмене экономического форума в Ялте

News.ruиещё 3
45 минут назад

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесён на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов.

Экономический форум в Ялте отменили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране, — цитирует его агентство.

Аксёнов добавил, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится. Вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтвердил эту информацию.

К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с [главой Крыма] Сергеем Аксёновым приняли решение отменить форум в этом году, — резюмировал вице-премьер.

ЯМЭФ — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. В 2020 году он был отменён из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который планировалось провести 11–13 ноября, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Экономика,Сергей Аксенов,Правительство РФ,РИА Новости,
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