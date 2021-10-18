«Зима будет сложной»: США нужно больше российского мазута

США переживают острейший за 20 лет дефицит топочного мазута. Значительную роль в этом сыграли февральские заморозки в Техасе, что привело к остановке работы сразу 18 нефтеперерабатывающих заводов. Спасти США от энергокризиса могло бы увеличение поставок российского мазута, пишет «Прайм». В последние пару лет данный вид топлива занимает передовую строчку среди товаров, экспортируемых из России в США.

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Как сообщает агентство Bloomberg, в США зафиксированы самые низкие запасы топочного мазута в текущем столетии. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасов мазута в стране имеется всего на 31,2 дня. Это наименьший показатель с 2000 года.

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«Многие энергокомпании действительно обеспокоены тем, что им просто придется отключать электричество этой зимой. Вся цепочка поставок топлива выходит за рамки своих возможностей, так что зима в Соединенных Штатах будет сложной», – заявил генеральный директор энергетической компании Xcoal Energy & Resources.

Из-за санкций США против Венесуэлы, веденных в январе 2019 года, и прекращения закупок тяжелой венесуэльской нефти, американцы сначала нарастили закупки российской Urals, а затем – мазута. Тогда наблюдался дефицит тяжелой нефти на мировом рынке.

«Из-за санкций импорт топочного мазута из Венесуэлы в США снизился с 42 тысяч баррелей в сутки в 2018 году до 7 тысяч баррелей в 2019 году, а в 2020 году и вовсе упал до нуля. Это создало окно возможностей для российских компаний, которые за тот же период нарастили экспорт мазута в США более чем вдвое — с 17 тысяч баррелей в сутки в 2018 году до 36 тысяч — в 2020 году», — заявил эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.

Отмечается, что в 2021 году поставки российского мазута в США продолжили расти. России по итогам первых семи месяцев этого года удалось обеспечить 7,7 млн баррелей, или около 20% всего импорта мазута в США, нарастив поставки почти на 2 млн баррелей год к году, отметил старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

В настоящее время мазут во всем мире растет в цене в связи с межтопливной конкуренцией с газом, чьи котировки демонстрируют рекордные уровни. Ситуация благоприятно складывается для российских нефтяных компаний.

«В среднем по октябрю 2021 года европейские крэк-спреды (разница между ценами на нефтепродукт и на нефть) на мазут оказались на 8-9 долларов за баррель выше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 года. Это может принести отечественным компаниям до 250 млн долларов в месяц дополнительной выручки по сравнению с 2019 годом», — заявил Тыртов.

Как отмечается, улучшение мировой конъюнктуры вызвало рост внутренних цен. На прошлой неделе цена мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) была на исторических максимумах.