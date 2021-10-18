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Минэнерго Украины: Запасов угля на ТЭС осталось на 5-6 дней

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» Украины рассчитаны на одну-две недели, сообщило министерство энергетики Украины.

Запасов угля на Украине осталось на неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На складах Змеевской ТЭС находится 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

На складах Трипольской ТЭС, которая также входит в «Центрэнерго», по данным министерства, запасено 29,8 тыс. тонн газового угля. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции. На Приднепровской и Ладыженской ТЭС его будет достаточно на 21 день работы, а на Бурштынской – на шесть дней.

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Ранее сообщалось, что украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (Heidelberg Cement Group) о поставке двух партий энергетического угля.

Экономика,Минэнерго,ИТАР-ТАСС,
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