Украина подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет РИА Новости.

«"Нафтогаз" как национальная компания(...) подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», — сказал Витренко.

Таким способом Киев может повлиять на судьбу проекта. В «Нафтогазе» находят, что после его запуска для Украины и региона появятся большие риски. По мнению Витренко, на оценку решения по сертификации у Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG отправил заявку на включение его в процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом 2 августа говорилось в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе компании не скрывают, что в случае положительного решения его используют как новый способ навредить проекту. Отмечается, что от процедуры зависит, сможет ли владелец газопровода — имеется в виду «Газпром» — получить привилегированное положение на европейском газовом рынке, что в Польше оценивают негативно.

Оператор проекта, считают в PGNiG, не собирается подчиняться общим принципам европейского энергопакета, цель которого — обеспечить равные условия для всех участников рынка. В частности, Nord Stream 2 AG хочет избежать применения к нему закона о доступе к инфраструктуре третьих сторон и прозрачных тарифах.

Указывается, что «Северный поток-2» негативно повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств — членов объединения. Как подчеркнул председатель правления PGNiG Павел Маевский, именно за этим компания решила присоединиться к процедуре сертификации.

Он напомнил, что после решения по газопроводу OPAL, сухопутному продолжению «Северного потока», никто не имеет права игнорировать принципы энергетической солидарности и последствия своих решений для безопасности других стран ЕС.

В июне Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Эта модель позволила бы оператору обойти требование зарезервировать половину мощности «Северного потока» для независимых поставщиков. В противном случае поставки придется урезать в два раза, поскольку «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт природного газа из России по трубопроводам.

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта компанию Nord Stream AG.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена», — говорится в сообщении.

В Nord Stream AG уточнили, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Вице-премьер Александр Новак 14 октября назвал срок готовности российского экспортного газопровода «Северный поток-2» к запуску, его слова приводит ТАСС.

«"Северный поток — 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», — отметил Новак.

По его словам, дальнейшая работа трубопровода и сроки его реального запуска будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию «Северного потока-2». Ранее российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев.

Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» уже заявлял о намерении начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск трубопровода начался 4 октября.

Ввод газопровода «Северный поток - 2» способен улучшить ситуацию на газовом рынке Европы. Такое мнение выразил вице-премьер России Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2», — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — сказал он.

Этой осенью цены на газ на биржах в Европе подскочили до исторических максимумов. В связи с этим пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — призвали расследовать причины рекордного скачка котировок.

По мнению аналитиков, на стоимость газовых фьючерсов главным образом повлияло приближение зимы.

По оценкам Новака, началом роста цен на газ стало, по сути, жаркое лето в Латинской Америке. Тогда СПГ из США переориентировался на этот рынок. В итоге такая ситуация в том числе повлияла на образование дефицита сжиженного газа на рынке Европы и Азии. В Европе нехватка запасов в ПХГ составляет сейчас примерно 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлой зимой.

Как отметил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью Financial Times, энергетическая политика Евросоюза и нежелание ряда европейских энергетических компаний платить больше для пополнения резервов усугубили проблемы блока.

Влияние также оказало и постановление Брюсселя, вынуждающее «Газпром» поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам, отметил Чижов.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, — осталось только получить согласие немецких властей. Его слова передает РИА «Новости».

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал Келин.

Когда его спросили, планируется ли увеличение поставок газа в Европу, если Германия не выдаст разрешение оперативно, дипломат ответил, что в этом году был увеличен на 10% транзит через Украину. По его словам, прокачка большего объема газа невозможна, ввиду конструктивных недостатков украинской газотранспортной системы — «оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно».

Келин также назвал «чепухой» заявления западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток — 2» для политического давления.

Газопровод «Северный поток — 2» является главным образом экологическим проектом, а не политическим или коммерческим. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

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«Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг «Северного потока — 2». Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей — это экологический проект», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что газопровод поможет уменьшить нагрузку на окружающую среду за счет того, что он на 2 тыс. км короче сухопутного маршрута, а при его строительстве применяется экологичный материал.

Ранее в бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку — 2».

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 14%, до $1281,9 за тыс. куб. м, на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию 13:16 мск на поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или €106,91 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Максимально цена газа достигала $1292 за тыс. куб. м, или 107,77 евро за МВт.ч (по состоянию на 13:20 мск), после чего перешла к снижению.