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В России заговорили об отказе от евро

Лера Букина
2 часа назад

Если европейские власти начнут использовать свою валюту в качестве инструмента давления и контроля, то Россия может задействовать механизмы дедолларизации по отношению к евро. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В России заговорили об отказе от евро
Фото: EPAEPA

Дипломат уточнил, что в настоящее время сигналов для этого нет, поскольку проблем у России с расчетами в евро не возникает. Он также указал на то, что замена европейской валюты на другую лишь по политическим причинам «экономически нецелесообразна» и рискованна для предпринимателей.

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Панкин подчеркнул, что российская сторона обсуждает с европейской повышение «международной роли евро и возможности его использования для оплаты поставок энергоресурсов».

«Вместе с тем, если Брюссель гипотетически будет исповедовать схожие с американскими меры сдерживания и использовать собственную валюту в качестве инструмента давления и контроля, то, естественно, весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте», – заявил Панкин.

Он отметил, что отказ от доллара является не самоцелью, а защитной реакцией.

«У нас нет претензий к доллару как к таковому, и мы не призываем отказываться от него любой ценой. Однако у нас есть значительные претензии к финансовой политике эмитирующего его государства, которое использует национальную денежную единицу в качестве экономического оружия в международном масштабе», – пояснил замглавы МИД РФ.

Ранее в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за экономической ситуации в США.

Экономика,Александр Панкин,МИД,Интерфакс,
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