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Многомиллиардная сделка усугубит энергокризис в ЕС

Лера Букина
1 час назад

Газовая сделка между Китаем и Соединенными Штатами, вероятно, усугубит энергетический кризис в Европе. Об этом сообщили в эфире немецкого телеканала N-TV, передает РИА Новости.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – заявили на телеканале.

По данным N-TV, переговоры между крупными китайскими предприятиями и американскими экспортерами подходят к концу. По итогам консультаций ожидается заключение

многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. Пекин планирует подписать договор до конца 2021 года.

В Чехии назвали виновников газового кризиса в Европе

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF была на уровне $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать.

Ранее журналист чешского издания Info Владимир Пискачек заявил о вине Европейской комиссии в энергетическом кризисе. По словам репортера, Европа в преддверии зимы столкнулась с двумя угрозами: замерзнуть в связи с нехваткой энергоносителей или не найти средств для оплаты топлива. Автор при этом отметил, что это произошло не из-за катастрофы или прекращения поставок, а из-за переориентации США на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и действий Еврокомиссии.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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