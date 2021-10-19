Многомиллиардная сделка усугубит энергокризис в ЕС

Газовая сделка между Китаем и Соединенными Штатами, вероятно, усугубит энергетический кризис в Европе. Об этом сообщили в эфире немецкого телеканала N-TV, передает РИА Новости.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – заявили на телеканале.

По данным N-TV, переговоры между крупными китайскими предприятиями и американскими экспортерами подходят к концу. По итогам консультаций ожидается заключение

многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. Пекин планирует подписать договор до конца 2021 года.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF была на уровне $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать.