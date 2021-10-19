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Тимошенко описала наступающий на Украину энергетический кризис

Lenta.ru
1 час назад

На Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса. Об этом в ходе заседания в Раде заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает РИА Новости.

Тимошенко описала наступающий на Украину энергетический кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик потребовала немедленного совещания с премьером Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить пересмотр проекта бюджета и утвердить неотложные меры на базе национального плана действий.

По словам Тимошенко, надо не повышать налоги, а снижать цены на энергоносители вплоть до отмены НДС. Также она уверена, что власти обязаны ввести прямые дотации и другие формы поддержки бизнеса в ключевых отраслях.

Такие требования, подчеркнула депутат, связаны с отсутствием на украинских складах достаточного количества угля, о чем ранее предупредили ряд электростанций, а в подземных хранилищах — природного газа. Имеющихся запасов и планируемых поставок может не хватить для прохождения отопительного периода. По мнению Тимошенко, к нынешнему положению дел привела не только некомпетентность властей, но и махинации по перепродаже украинского газа.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон. В свою очередь Минэнерго в понедельник, 18 октября, сообщило, что угля в стране осталось на одну-две недели. В ведомстве ожидают, что ситуацию исправят новые контракты.

В конце сентября Шмыгаль отмечал, что Украина накопила в газохранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа, что больше, чем в 2017 и 2018 годах. Этого будет достаточно для отопительного сезона, если не будет форс-мажоров.

На прошлой неделе бывший премьер Украины Арсений Яценюк оценил потери республики от несвоевременной закупки газа в 5 миллиардов долларов. По его словам, надо было покупать топливо, когда оно стоило 250 долларов за тысячу кубометров, а не сейчас, когда оно в пять раз дороже.

Экономика,Юрий Витренко,Арсений Яценюк,Юлия Тимошенко,Минэнерго,РИА Новости,
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