На Украине признали энергетическую катастрофу

В федерации обратили внимание на то, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, который, в свою очередь, привел к тому, что цена на газ для украинских предприятий стала в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов. Эксперты предупредили, что в конечном итоге это приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытиях компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.