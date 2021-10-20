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На Украине признали энергетическую катастрофу

Lenta.ruиещё 3
20 минут назад

Национальная Федерация работодателей Украины просит власти признать сложившуюся катастрофическую ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране, следует из распространенного заявления компании.

На Украине признали энергетическую катастрофу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в документе

В федерации обратили внимание на то, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, который, в свою очередь, привел к тому, что цена на газ для украинских предприятий стала в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов. Эксперты предупредили, что в конечном итоге это приведет к крайне негативным последствиям для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытиях компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания в Раде заявила о том, что на Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса.

Экономика,Юлия Тимошенко,
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