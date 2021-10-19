В России появятся новые лоукостеры

Транспортная стратегия России до 2030 года предполагает создание новых лоукостеров. Об этом сообщил на заседании президиума Госсовета министр транспорта России Виталий Савельев, передает РИА «Новости».

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«В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов», - заявил Савельев.

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 октября, проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года.

В ходе заседания глава государства поручил правительству не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.