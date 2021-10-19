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В России появятся новые лоукостеры

Вероника Полынина
59 минут назад

Транспортная стратегия России до 2030 года предполагает создание новых лоукостеров. Об этом сообщил на заседании президиума Госсовета министр транспорта России Виталий Савельев, передает РИА «Новости».

В России появятся новые лоукостеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях развития пассажирских услуг мы предусмотрели следующие направления: развитие региональных и местных воздушных перевозок, развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов», - заявил Савельев.

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 октября, проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года.

Через год в России появится новый лоукостер от S7

В ходе заседания глава государства поручил правительству не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что эффект от реализации новой транспортной стратегии в РФ в 2035-2050 годах может составить от 90 трлн до 180 трлн рублей.

Экономика,Виталий Савельев,Владимир Путин,АК S7,
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