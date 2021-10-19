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СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области

Logistics News
2 часа назад

СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области

СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области
Фото: Logistics NewsLogistics News

Площадь центра составит около 55 тысяч м2

Федеральный логистический оператор СберЛогистика (входит в Экосистему Сбера) открывает склад класса А в поселке «Солнечный» Рамонского района Воронежской области. Площадь логистического центра составит около 55 тысяч м2.

Высокотехнологичный логистический центр СберЛогистики в Центральном федеральном округе будет включать в себя полный цикл складских услуг: прием товаров от продавцов СберМегаМаркета, хранение, сортировку, обработку товаров и дальнейшую их отправку до получателей. Также склад будет оснащен мульти температурной зоной и лицензированной зоной для хранения фармацевтической продукции.

Запуск первой очереди ожидается уже в начале 2022 года. Полностью склад введут в эксплуатацию в 2022 году.

Александр Трапезников, генеральный директор компании СберЛогистика:

«Мы открываем новый современный логистический центр по индивидуальному техническому заданию. Склад будет оснащен системами автоматизации и цифровизации. Работу склада будут обеспечивать более 600 сотрудников, что позволит увеличить количество рабочих мест в регионе. В связи с увеличением объема отправлений, мы усиливаем свою инфраструктуру и запускаем дополнительные складские мощности, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную работу сервиса. Развитие складской инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в стратегии СберЛогистики, поэтому в планах масштабировать собственные логистические центры в ключевых городах России».

СберЛогистика предоставляет логистические услуги для частных и корпоративных клиентов в 82 областных центрах и прилегающим к ним городам, включая доставку через пункты приема и выдачи посылок, курьерскую доставку, грузоперевозки, складские услуги.

#СберЛогистика #Склад

Экономика,Александр Трапезников,
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