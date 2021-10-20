На Украине обвинили Москву в шантаже

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна быть как можно более независимой от России и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию.

Фото: ТАСС ТАСС

«Я бы очень хотела, чтобы мы не покупали электроэнергию у России, даже через Беларусь. Я бы очень хотела, чтобы мы были как можно меньше зависимы от Российской Федерации», — сказала нардеп.

По ее словам, Москва шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает. Кроме того политик отметила, что при возникновении такой возможности, при которой Киев сможет обходиться без белорусской электроэнергии, она будет голосовать за мораторий.