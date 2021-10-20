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Украину призвали быть как можно более независимой от России

Lenta.ru
57 минут назад

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что Украина должна быть как можно более независимой от России и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию.

На Украине обвинили Москву в шантаже
Фото: ТАССТАСС

«Я бы очень хотела, чтобы мы не покупали электроэнергию у России, даже через Беларусь. Я бы очень хотела, чтобы мы были как можно меньше зависимы от Российской Федерации», — сказала нардеп.

По ее словам, Москва шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает. Кроме того политик отметила, что при возникновении такой возможности, при которой Киев сможет обходиться без белорусской электроэнергии, она будет голосовать за мораторий.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в причастности к поставкам из России дизельного топлива по заниженным ценам. По данным ГБР, в октябре в морской порт Николаева прибыли суда под флагом Панамы и одной из стран Евросоюза. Согласно документам, они доставили для компании, которую связывают с Медведчуком, по 30 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом задекларированная поставщиками цена была почти вдвое меньше рыночной, что позволило минимизировать уплату таможенных платежей на миллионы гривен, утверждают следователи.

Экономика,Виктор Медведчук,ЕС,
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