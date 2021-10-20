На Украине сообщили об энергетической катастрофе

Рынок энергетических ресурсов Украины находится в состоянии катастрофы. Об этом заявили в Федерации работодателей страны.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", - говорится на сайте организации.

Там также отметили, что в этом году цены на энергоресурсы сильно выросли, и стоимость газа для украинских предприятий увеличилась в четыре-пять раз по сравнению с их конкурентами. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация повлечет за собой крайне негативные последствия для украинской экономики, среди которых сокращения, закрытия фирм, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

По словам экс-премьера Украины Арсения Яценюка, всех проблем можно было бы избежать, если бы нынешнее руководство страны закупило газ, когда цена была приемлемой. Но теперь убытки составят пять миллиардов долларов, подсчитал он.