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На Украине сообщили об энергетической катастрофе

Российская Газетаиещё 6
1 час назад

Рынок энергетических ресурсов Украины находится в состоянии катастрофы. Об этом заявили в Федерации работодателей страны.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", - говорится на сайте организации.

Там также отметили, что в этом году цены на энергоресурсы сильно выросли, и стоимость газа для украинских предприятий увеличилась в четыре-пять раз по сравнению с их конкурентами. По мнению специалистов, сложившаяся ситуация повлечет за собой крайне негативные последствия для украинской экономики, среди которых сокращения, закрытия фирм, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

По словам экс-премьера Украины Арсения Яценюка, всех проблем можно было бы избежать, если бы нынешнее руководство страны закупило газ, когда цена была приемлемой. Но теперь убытки составят пять миллиардов долларов, подсчитал он.

Напомним, в последние месяцы цены на газ резко выросли в целом во всей Европе. С начала августа к концу сентября они увеличились более чем вдвое.

Экономика,Видео,
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