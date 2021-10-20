Bloomberg: Россия поставила ЕС условие для увеличения поставок газа

Наращивание поставок газа в Европу, где наблюдается острая нехватка топлива, Россия связывает с запуском газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому» и к Кремлю.

Москва хочет добиться от Германии и ЕС разрешения на запуск газопровода в обмен на увеличение поставок. По словам собеседников агентства, власти РФ едва ли пойдут на рост поставок, не имея четких гарантий, что «Северному потоку-2» позволят работать. Если решение будет положительным, дополнительные объемы газа будут транспортироваться в обход Украины.

4 октября оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

18 октября стало известно о том, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. О завершении строительства «Севпотока-2» было объявлено 10 сентября.