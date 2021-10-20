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На Украине сообщили об энергетической катастрофе

Мария Иванова
1 час назад

Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. Об этом сообщается на сайте организации.

На Украине сообщили об энергетической катастрофе
Фото: EPAEPA

На заседании президиума ФРУ промышленники, представляющие ведущие украинские компании, обсудили критический рост цен на энергоносители, подчеркивается в сообщении.

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Члены ФРУ отметили, что стоимость электричества для промышленных предприятий в сентябре 2021 превысила январские цены в 1,6 раза, а к 12 октября стала в 2,2 раза больше - 3,33 гривны (около девяти рублей) за киловатт/час.

К 6 октября промышленники получили предложения по закупке природного газа по цене около 56 тыс. гривен (более 151 тыс. рублей) за тысячу кубометров, что в семь раз выше цены января 2021-го.

В ФРУ такой уровень цен на энергоносители назвали «убийственным» для украинской промышленности. По оценкам организации, в октябре из-за рекордно высокой стоимости газа убыточными станут 91 процент украинских компаний, в себестоимости продукции которых доля газа превышает семь процентов. В ноябре их количество может дойти до «катастрофических» 96 процентов.

«Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем для их конкурентов», - подчеркнули в ФРУ.

Работодатели рассказали, что планируют сократить часть работников или остановить производства. Несколько фармацевтических компаний, а также предприятий стеклянной и химической отраслей уже сообщили ФРУ об остановке (или грядущей остановке) производства.

В ФРУ обратили внимание, что из-за энергетического кризиса в стране резко растут цены на продукты: хлеб за месяц подорожал на 1,5 процента, масло - на 3,4 процента, сметана - на 3,67 процента.

В ФРУ призвали Верховную раду официально признать ситуацию чрезвычайной и определить меры по выходу из кризиса с учетом предложений Еврокомиссии.

Также федерация обратилась к кабинету министров с просьбой предоставить компаниям антикризисные кредиты, снизить налоги и диверсифицировать поставки газа, заключив договоры с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале полномасштабного кризиса в энергетическом секторе Украины. Она призвала ввести в стране чрезвычайное положение и принять национальную программу действий. По мнению Тимошенко, украинские власти должны пересмотреть проекта бюджета.

Одной из причин энергетического кризиса она назвала «достигшую апогея коррупцию» в сфере перепродажи украинского природного газа.

Экономика,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,Еврокомиссия,
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